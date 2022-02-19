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Украина может поднять возрастной порог для терробороны до 70 лет

Автор: Юлия Бойко

В Украине могут поднять возрастной порог для желающих вступить в подразделения территориальной обороны. В частности, до 65 или 70 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника штаба - заместителя командующего Сил территориальной обороны Сергея Собко для "Радио Свобода".

По его словам, на сегодня уже почти завершено комплектование территориальной обороны военнослужащими, и во многих частях набрали уже более 75% таких кадров. Процесс комплектования резервистами идет параллельно и после этого приступят к формированию добровольческих подразделений.

"Уже есть определенный запрос на их создание. В частности, из числа тех категорий людей, которые не могут по определенным ограничениям вступить в батальоны терробороны. Мы размышляем, как это исправить. Один из вариантов (возможно, и будем предлагать его) - увеличить возраст немного, от 60 до 65 или до 70 лет", - добавил Собко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада намерена разрешить силам территориальной обороны выполнять задачи в районах боевых действий.

До этого Рада приняла закон, который разрешает добровольцам терробороны применять стрелковое оружие.

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Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины