Україна може підняти віковий поріг для тероборони до 70 років

В Україні можуть підняти віковий поріг для охочих вступити до підрозділів територіальної оборони. Зокрема, до 65 або 70 років.

За його словами, на сьогодні вже майже завершено комплектування територіальної оборони військовослужбовцями, і в багатьох частинах набрали вже понад 75% таких кадрів. Процес комплектування резервістами йде паралельно і після цього приступлять до формування добровольчих підрозділів.

"Вже є певний запит на їх створення. Зокрема, з числа тих категорій людей, які не можуть за певними обмеженнями вступити в батальйони терроборони. Ми роздумуємо, як це виправити. Один з варіантів (можливо, і будемо пропонувати його) - збільшити вік трохи, від 60 до 65 або до 70 років", - додав Собко.