Украина может поднять возрастной порог для терробороны до 70 лет
В Украине могут поднять возрастной порог для желающих вступить в подразделения территориальной обороны. В частности, до 65 или 70 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника штаба - заместителя командующего Сил территориальной обороны Сергея Собко для "Радио Свобода".
По его словам, на сегодня уже почти завершено комплектование территориальной обороны военнослужащими, и во многих частях набрали уже более 75% таких кадров. Процесс комплектования резервистами идет параллельно и после этого приступят к формированию добровольческих подразделений.
"Уже есть определенный запрос на их создание. В частности, из числа тех категорий людей, которые не могут по определенным ограничениям вступить в батальоны терробороны. Мы размышляем, как это исправить. Один из вариантов (возможно, и будем предлагать его) - увеличить возраст немного, от 60 до 65 или до 70 лет", - добавил Собко.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада намерена разрешить силам территориальной обороны выполнять задачи в районах боевых действий.
До этого Рада приняла закон, который разрешает добровольцам терробороны применять стрелковое оружие.