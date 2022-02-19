Украина может поднять возрастной порог для терробороны до 70 лет

В Украине могут поднять возрастной порог для желающих вступить в подразделения территориальной обороны. В частности, до 65 или 70 лет.

По его словам, на сегодня уже почти завершено комплектование территориальной обороны военнослужащими, и во многих частях набрали уже более 75% таких кадров. Процесс комплектования резервистами идет параллельно и после этого приступят к формированию добровольческих подразделений.

"Уже есть определенный запрос на их создание. В частности, из числа тех категорий людей, которые не могут по определенным ограничениям вступить в батальоны терробороны. Мы размышляем, как это исправить. Один из вариантов (возможно, и будем предлагать его) - увеличить возраст немного, от 60 до 65 или до 70 лет", - добавил Собко.