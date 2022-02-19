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Україна може підняти віковий поріг для тероборони до 70 років

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Київ, Субота 19 лютого 2022 19:41
Україна може підняти віковий поріг для тероборони до 70 років Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В Україні можуть підняти віковий поріг для охочих вступити до підрозділів територіальної оборони. Зокрема, до 65 або 70 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника штабу-заступника командувача Сил територіальної оборони Сергія Собка для "Радіо Свобода".

За його словами, на сьогодні вже майже завершено комплектування територіальної оборони військовослужбовцями, і в багатьох частинах набрали вже понад 75% таких кадрів. Процес комплектування резервістами йде паралельно і після цього приступлять до формування добровольчих підрозділів.

"Вже є певний запит на їх створення. Зокрема, з числа тих категорій людей, які не можуть за певними обмеженнями вступити в батальйони терроборони. Ми роздумуємо, як це виправити. Один з варіантів (можливо, і будемо пропонувати його) - збільшити вік трохи, від 60 до 65 або до 70 років", - додав Собко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада має намір дозволити силам територіальної оборони виконувати завдання в районах бойових дій.

До цього Рада прийняла закон, який дозволяє добровольцям терроборони застосовувати стрілецьку зброю.

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