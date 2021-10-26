Украина подготовила ответные меры на случай прекращения транзита газа из России, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подготовила ответные меры на случай прекращения транзита газа из России. Однако, подчеркнул он, Россия пока не прекращала поставки газа в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.
"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", - написал министр.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова поставлять в Европу дополнительные 55 млрд кубометров газа.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил защитить Европу от тарифного шока на энергоносители, увеличив транзит газа через украинскую территорию.