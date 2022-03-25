Україна підтримує план, запропонований Польщею, Чехією та Словенією, - Єрмак

Польща, Чехія і Словенія запропонували припинити видавати візи для всіх громадян РФ, а також здійснити повне відключення системи SWIFT і повну блокаду транспортного сполучення. Україна підтримує таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави офісу президента Андрія Єрмака під час участі у відеозустрічці Atlantic Council.

За його словами, Польща разом зі Словенією і Чехією підготували план дій по 10 пунктам, які Євросоюз повинен виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну.

"Аж до припинення видачі віз для всіх громадян РФ, повного відключення системи SWIFT і повної блокади транспортного сполучення. Українці повністю підтримують виконання цього плану. Закликаємо ЄС ввести ці санкції", - зазначив Єрмак.