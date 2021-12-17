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Украина может подать на Польшу в арбитраж: в чем причина

Новина українською →
Украина, Пятница 17 декабря 2021 13:28
Украина может подать на Польшу в арбитраж: в чем причина Фото: Украина может подать на Польшу в арбитраж (facebook.com kyivcity.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Украина рассматривает возможность обращения в арбитраж через уменьшение Польшей количества разрешений по международным автомобильным перевозкам. Сейчас Киев работает с Еврокомиссией, с европейскими и польскими коллегами и готов пойти на любые меры, чтобы решить этот вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова во время часа вопросов к парламенту.

В частности, министр ответил на вопрос депутата от "Слуги народа" Дмитрия Киселевского относительно того, что уже 4 года украинские перевозчики не могут нормально поставлять товары в ЕС из-за ограниченного количества разрешений, выданных Польшей.

"За последние 5-6 лет товарооборот между двумя странами увеличился более чем в 2 раза, параллельно с этим количество разрешений уменьшилось на 40 тысяч”, - заявил министр, отметив при этом, что Украина делает все возможное, чтобы решить проблему.

"Конечно, мы работаем и с Еврокомиссией, и с нашими европейскими коллегами, и с польскими коллегами. Мы готовы пойти на любые меры, только чтобы решить этот вопрос. Мы ищем компромисс с польским коллегами и рассматриваем возможность обращения в арбитраж", - уточнил Кубраков.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддержал коллегу и заявил, что следующим шагом со стороны Украины будет арбитраж про невыполнение соответствующего пункта соглашения об ассоциации с ЕС одной из стран, и пообещал решить проблему.

"И я лично, и президент Украины на наивысшем политическом уровне в Евросоюзе и с республикой Польша ведем довольно сложный и напряженный разговор по этому поводу. Мы уже начали переговорные процедуры и действительно, следующий шаг - это соответствующий арбитраж про невыполнение пункта соглашения об ассоциации с ЕС", - заявил он.

Напомним, по стоянию на ноябрь 2021 года на фоне увеличившегося товарооборота со странами ЕС украинские автомобильные перевозчики вынужденно ограничены в объемах перевозо к разрешительными квотами. В частности, разрешения, выданные Польшей на 2021 год в количестве 160 тысяч, уже исчерпаны.

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