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Украина на уровне Еврокомиссии отстаивает право на увеличение польских разрешений на грузовые перевозки

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 12:26
Украина на уровне Еврокомиссии отстаивает право на увеличение польских разрешений на грузовые перевозки Фото: Украина отстаивает право на увеличение польских разрешений на перевозку груза (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На фоне увеличившегося товарооборота со странами ЕС украинские автомобильные перевозчики вынужденно ограничены в объемах перевозок разрешительными квотами. В частности, разрешения, выданные Польшей на 2021 год в количестве 160 тыс., уже исчерпаны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

Чтобы устранить этот искусственный барьер, противоречащий Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, были инициированы трехсторонние переговоры в формате "Украина-Польша-ЕС".

Вопрос увеличения квот на грузовые перевозки и вообще либерализации этого направления обсуждался в Брюсселе вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, заместителем министра инфраструктуры Украины Мустафой Найемом и Генеральным директором DG MOVE Еврокомиссии Генриком Хололеем.

В ходе переговоров был признан факт существования барьеров для свободного перемещения грузов между Украиной и странами-членами ЕС.

В частности, Польша с 2016 года, когда вступило в действие Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС, уменьшила количество разрешений для автомобильных перевозчиков с 200 тыс. до 160 тыс.

"За эти пять лет товарооборот со странами ЕС по автомобильным дорогам увеличился на 42% (!). Сегодня Европейский Союз является нашим крупнейшим торговым партнером с удельным весом 40,8% от общего объема внешней торговли. Впрочем, есть проблема. Каждый год наши перевозчики все больше сталкиваются с искусственным торговым барьером, который создается из-за дефицита разрешений на международные перевозки", - пишет в Facebook замминистра.

К Мининфраструктуры с просьбой решить проблему с польскими разрешениями уже обратились крупные европейские компании, работающие в Украине, такие как "МЕТРО КЕШ ЭНД КЕРИ УКРАИНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL, поскольку Польша, в том числе, является транзитной страной для торговли Украины с 12 странами ЕС.

"В свое время еще до вступления в ЕС этот путь прошли польские перевозчики, которые встретили огромное сопротивление со стороны немецкого правительства, но победили в конкурентной борьбе и стали крупнейшими перевозчиками в Евросоюзе. Теперь пришло наше время", - добавил Найем.

Напомним, в том числе для обеспечения комфортных условий экспортно-импортных транспортных перевозок в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" осуществляется восстановление приграничной дорожной инфраструктуры. В 2020 году уже было отремонтировано 150 км дорог, ведущих к контрольно-пропускным пунктам на границе, а за 2021-2022 годы планируется восстановить еще 600 км.

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