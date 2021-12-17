ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна може подати на Польщу в арбітраж: в чому причина

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 грудня 2021 13:28
Україна може подати на Польщу в арбітраж: в чому причина Фото: Україна може подати на Польщу в арбітраж (facebook.com kyivcity.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Україна розглядає можливість звернення до арбітражу через зменшення Польщею кількості дозволів з міжнародних автомобільних перевезень. Зараз Київ працює з Єврокомісією, з європейськими та польськими колегами і готовий піти на будь-які заходи, щоб вирішити це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури України Олександра Кубракова під час Години запитань до парламенту.

Зокрема, міністр відповів на запитання депутата від "Слуги народу" Дмитра Кисельовського щодо того, що вже 4 роки українські перевізники не можуть нормально постачати товари в ЄС через обмежену кількість дозволів, виданих Польщею.

"За останні 5-6 років товарообіг між двома країнами збільшився більш ніж в 2 рази, паралельно з цим кількість дозволів зменшилася на 40 тисяч", - заявив міністр, зазначивши при цьому, що Україна робить все можливе, щоб вирішити проблему.

"Звичайно, ми працюємо і з Єврокомісією, і з нашими європейськими колегами, і з польськими колегами. Ми готові піти на будь-які заходи, тільки щоб вирішити це питання. Ми шукаємо компроміс з польським колегами і розглядаємо можливість звернення в арбітраж", - уточнив Кубраков.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримав колегу і заявив, що наступним кроком з боку України буде арбітраж про невиконання відповідного пункту Угоди про асоціацію з ЄС однієї з країн, і пообіцяв вирішити проблему.

"І я особисто, і президент України на найвищому політичному рівні в Євросоюзі і з Республікою Польща ведемо досить складну і напружену розмову з цього приводу. Ми вже почали переговорні процедури і дійсно, наступний крок - це відповідний арбітраж про невиконання пункту Угоди про асоціацію з ЄС", - заявив він.

Нагадаємо, станом на листопад 2021 року на тлі збільшеного товарообігу з країнами ЄС українські автомобільні перевізники вимушено обмежені в обсягах перевезення до дозвільних квот. Зокрема, дозволи, видані Польщею на 2021 рік у кількості 160 тисяч, вже вичерпані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах