Україна може подати на Польщу в арбітраж: в чому причина

Україна розглядає можливість звернення до арбітражу через зменшення Польщею кількості дозволів з міжнародних автомобільних перевезень. Зараз Київ працює з Єврокомісією, з європейськими та польськими колегами і готовий піти на будь-які заходи, щоб вирішити це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури України Олександра Кубракова під час Години запитань до парламенту.

Зокрема, міністр відповів на запитання депутата від "Слуги народу" Дмитра Кисельовського щодо того, що вже 4 роки українські перевізники не можуть нормально постачати товари в ЄС через обмежену кількість дозволів, виданих Польщею.

"За останні 5-6 років товарообіг між двома країнами збільшився більш ніж в 2 рази, паралельно з цим кількість дозволів зменшилася на 40 тисяч", - заявив міністр, зазначивши при цьому, що Україна робить все можливе, щоб вирішити проблему.

"Звичайно, ми працюємо і з Єврокомісією, і з нашими європейськими колегами, і з польськими колегами. Ми готові піти на будь-які заходи, тільки щоб вирішити це питання. Ми шукаємо компроміс з польським колегами і розглядаємо можливість звернення в арбітраж", - уточнив Кубраков.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримав колегу і заявив, що наступним кроком з боку України буде арбітраж про невиконання відповідного пункту Угоди про асоціацію з ЄС однієї з країн, і пообіцяв вирішити проблему.

"І я особисто, і президент України на найвищому політичному рівні в Євросоюзі і з Республікою Польща ведемо досить складну і напружену розмову з цього приводу. Ми вже почали переговорні процедури і дійсно, наступний крок - це відповідний арбітраж про невиконання пункту Угоди про асоціацію з ЄС", - заявив він.