Украина подала запрос к Германии о поддержке оружием

По данным издания, посольство Украины в Берлине обратилось к канцелярии, МИД и Минобороны с просьбой расширить поставки оружия в страну для защиты от России.

Поставки оружия, запрошенные в письме, значительно превышают квоты, ранее обещанные федеральным правительством.

В документе упоминается приобретение и поставка следующих систем вооружения:

Основные боевые танки, бронетранспортеры, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, бронированные инженерные машины, бронированные машины разминирования и бронированные мосты

Артиллерийские системы, самоходные гаубицы, танковые минометы, минометы

Средние артиллерийские ракетные комплексы

Зенитно-ракетные комплексы, легкие зенитные комплексы с носителем вооружения

Разведывательные автомобили, бронеавтомобили, бронированные аварийно-транспортные машины, многоцелевые автомобили, транспортные средства и дополнительные двигатели

Боевые и вспомогательные вертолеты

Разведывательные и боевые дроны

Многоцелевые боевые и транспортные самолеты

Подводные лодки, фрегаты, корветы и быстроходные катера

В письме говорится, что перечень не является исчерпывающим и не указано количество единиц.

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