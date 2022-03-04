Украина подала запрос к Германии о поддержке оружием

Украина просит Германию о дальнейшей военной поддержке для борьбы с Россией. Речь идет о танках, боевых вертолетах и кораблях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Spiegel.
По данным издания, посольство Украины в Берлине обратилось к канцелярии, МИД и Минобороны с просьбой расширить поставки оружия в страну для защиты от России.
Поставки оружия, запрошенные в письме, значительно превышают квоты, ранее обещанные федеральным правительством.
В документе упоминается приобретение и поставка следующих систем вооружения:
Основные боевые танки, бронетранспортеры, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, бронированные инженерные машины, бронированные машины разминирования и бронированные мосты
Артиллерийские системы, самоходные гаубицы, танковые минометы, минометы
Средние артиллерийские ракетные комплексы
Зенитно-ракетные комплексы, легкие зенитные комплексы с носителем вооружения
Разведывательные автомобили, бронеавтомобили, бронированные аварийно-транспортные машины, многоцелевые автомобили, транспортные средства и дополнительные двигатели
Боевые и вспомогательные вертолеты
Разведывательные и боевые дроны
Многоцелевые боевые и транспортные самолеты
Подводные лодки, фрегаты, корветы и быстроходные катера
В письме говорится, что перечень не является исчерпывающим и не указано количество единиц.
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