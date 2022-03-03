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Зеленский обратился к Германии: "У меня есть три вопроса"

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Четверг 03 марта 2022 19:32
Зеленский обратился к Германии: "У меня есть три вопроса" Фото: Президент Владимир Зеленский (t me verkhovnaradaukrainy)
Автор: Анна Шиканова

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три вопроса, которые есть к Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского в эфире "Настоящее время".

"У нас сегодня есть несколько вопросов. Я считаю, сегодня мы заслужили определенные вещи. Думаю, Украина заслужила быть на одном уровне с Германией. Я думаю, что членство в ЕС - это не главный приоритет сейчас. Понятно, что сегодня прежде всего безопасность. Но это отношение к тебе. И это важно. Поэтому здесь от Германии будет многое зависеть.

Второе. Германия, как и другие крупные страны, должны быть гарантом безопасности для Украины. Они точно не должны быть на стороне России.

Третье. Сегодня ставится вопрос, что давать Украине не давать Украине. Мы не можем сейчас ни у кого просить. Мы сегодня защищаем интересы всех. Когда кому-то больно, то не жди, когда он попросит, а делай ты. Так правильно, мне так кажется", - Зеленский.

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Напомним, ранее мы писали, что президент Зеленский поделился соображением относительно мирных переговоров с РФ.

А также мы писали о том, что Зеленский обратился в НАТО относительно закрытия неба.

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