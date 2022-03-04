Україна подала запит до Німеччини про підтримку зброєю

За даними видання, посольство України в Берліні звернулося до канцелярії, МЗС і Міноборони з проханням розширити поставки зброї в країну для захисту від Росії.

Постачання зброї, запитані в листі, значно перевищують квоти, раніше обіцяні федеральним урядом.

У документі згадується придбання і постачання наступних систем озброєння:

Основні бойові танки, бронетранспортери, броньовані ремонтно-евакуаційні машини, броньовані інженерні машини, броньовані машини розмінування і броньовані Мости

Артилерійські системи, самохідні гаубиці, танкові міномети, міномети

Середні артилерійські ракетні комплекси

Зенітно-ракетні комплекси, легкі зенітні комплекси з носієм озброєння

Розвідувальні автомобілі, бронеавтомобілі, броньовані аварійно-транспортні машини, багатоцільові автомобілі, транспортні засоби та додаткові двигуни

Бойові та допоміжні вертольоти

Розвідувальні та бойові дрони

Багатоцільові бойові та транспортні літаки

Підводні човни, фрегати, корвети та швидкохідні катери

У листі йдеться, що перелік не є вичерпним і не вказано кількість одиниць.

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