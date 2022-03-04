ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна подала запит до Німеччини про підтримку зброєю

Новость на русском →
Німеччина, П'ятниця 04 березня 2022 13:28
Україна подала запит до Німеччини про підтримку зброєю Фото: Україна дала запит Німеччині про підтримку зброєю (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Україна просить Німеччину про подальшу військову підтримку для боротьби з Росією. Йдеться про танки, бойові вертольоти та кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Spiegel.

За даними видання, посольство України в Берліні звернулося до канцелярії, МЗС і Міноборони з проханням розширити поставки зброї в країну для захисту від Росії.

Постачання зброї, запитані в листі, значно перевищують квоти, раніше обіцяні федеральним урядом.

У документі згадується придбання і постачання наступних систем озброєння:

Основні бойові танки, бронетранспортери, броньовані ремонтно-евакуаційні машини, броньовані інженерні машини, броньовані машини розмінування і броньовані Мости

Артилерійські системи, самохідні гаубиці, танкові міномети, міномети

Середні артилерійські ракетні комплекси

Зенітно-ракетні комплекси, легкі зенітні комплекси з носієм озброєння

Розвідувальні автомобілі, бронеавтомобілі, броньовані аварійно-транспортні машини, багатоцільові автомобілі, транспортні засоби та додаткові двигуни

Бойові та допоміжні вертольоти

Розвідувальні та бойові дрони

Багатоцільові бойові та транспортні літаки

Підводні човни, фрегати, корвети та швидкохідні катери

У листі йдеться, що перелік не є вичерпним і не вказано кількість одиниць.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський озвучив три питання до Німеччини.

Всі оперативні новини про вторгнення Росії в Україну - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бундестаг Війна Росії проти України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна