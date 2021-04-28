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Главу МИД Ирана вызвали для дачи объяснений из-за утечки записи о причинах катастрофы МАУ

Новина українською → Иран, Среда 28 апреля 2021 12:56
Главу МИД Ирана вызвали для дачи объяснений из-за утечки записи о причинах катастрофы МАУ Фото: министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа вызвали в парламент для объяснений из-за утечки секретной аудиозаписи по делу о катастрофе МАУ (Международные авиалинии Украины). Глава иранского МИД будет давать объяснения комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента.

Об этом сообщает местное агентство Tasnim.

"Комиссия по национальной безопасности и внешней политике написала письмо Мохаммаду Джаваду Зарифу с просьбой присутствовать на первом заседании перед этой комиссией… В центре внимания встречи будут две дискуссии: предоставление объяснений по поводу просочившегося файла, а также ответы на ряд вопросов о работе Министерства иностранных дел…", - сообщили в комитете.

Напомним, днями американское издание The New York Times со ссылкой на запись с Зарифом сообщило, что власть Ирана с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ, однако первые три дня намеренно скрывала ее.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Иран специально сбил самолет, чтобы остановить эскалацию военного конфликта с США.

Отметим, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло в результате ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

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