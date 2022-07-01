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Украина подала в суд ООН: доказываем, что Россия нарушила конвенцию о геноциде, - Кулеба

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Украина, Пятница 01 июля 2022 19:04
Украина подала в суд ООН: доказываем, что Россия нарушила конвенцию о геноциде, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина подала меморандум в Международный суд ООН из-за нарушения Россией конвенции о геноциде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Украина подала Меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде", - написал он.

Кулеба отметил, что это важный шаг для привлечения России к ответственности и возмещения причиненного Украине ущерба.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил ООН юридически закрепить понятие государства-террориста.

Кроме этого, Украина требует исключить РФ из Генассамблеи и Совбеза ООН.

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Дмитрий Кулеба ООН Российская Федерация Украина
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