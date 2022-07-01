Україна подала до суду ООН: доводимо, що Росія порушила конвенцію про геноцид, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС (Getty Images)
Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН через порушення Росією конвенції про геноцид.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.
"Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді", - написав він.
Кулеба зазначив, що це важливий крок для притягнення Росії до відповідальності і відшкодування завданої Україні шкоди.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував ООН юридично закріпити поняття держави-терориста.
Окрім цього, Україна вимагає виключити РФ з Генасамблеї та Радбезу ООН.