Украина подала иск в ЕСПЧ о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

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ЕСПЧ рассмотрит иск Минюста Украины в феврале 2019

Министерство юстиции Украины подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск о нарушении прав человека в анексованому Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лещину.

По его словам, рассмотрение данного иска в европейском суде состоится уже в феврале 2019 года.

"Зубастые пираньи Минюста подают позицию относительно аннексии и нарушении прав человека в Крыму для февральского заседания ЕСПЧ", - написал Лещина на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Лещина сообщал, что Украина сейчас собирает информацию о нарушении Россией решения ЕСПЧ по предоставлению лечения украинским морякам, а также предоставление им всех прав и свобод, согласно Европейской конвенции по правам человека. Уже 7 января Украина по этому поводу подаст в ЕСПЧ полноценную межгосударственную заявление.

Добавим, что адвокаты задержанных Россией украинских моряков могут обращаться в ЕСПЧ с отдельными исками по каждому восторженному моряку.