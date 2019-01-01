ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина подала иск в ЕСПЧ о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Новости » Общество    01.01.2019 - 01:22
Украина подала иск в ЕСПЧ о нарушении прав человека в оккупированном Крыму
Фото: ЕСПЧ (ЕСПЧ)

ЕСПЧ рассмотрит иск Минюста Украины в феврале 2019

Министерство юстиции Украины подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск о нарушении прав человека в анексованому Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лещину.

По его словам, рассмотрение данного иска в европейском суде состоится уже в феврале 2019 года.

"Зубастые пираньи Минюста подают позицию относительно аннексии и нарушении прав человека в Крыму для февральского заседания ЕСПЧ", - написал Лещина на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Лещина сообщал, что Украина сейчас собирает информацию о нарушении Россией решения ЕСПЧ по предоставлению лечения украинским морякам, а также предоставление им всех прав и свобод, согласно Европейской конвенции по правам человека. Уже 7 января Украина по этому поводу подаст в ЕСПЧ полноценную межгосударственную заявление.

Добавим, что адвокаты задержанных Россией украинских моряков могут обращаться в ЕСПЧ с отдельными исками по каждому восторженному моряку.

Украина подаст межгосударственное заявление об освобождении моряков в ЕСПЧ 7 января Адвокаты украинских моряков обратятся в ЕСПЧ
Новости Украины КрымЕСПЧправа человека
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь