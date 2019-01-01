Україна подала позов в ЄСПЛ щодо порушення прав людини в окупованому Криму

Фото: ЄСПЛ (ЄСПЛ)

ЄСПЛ розгляне позов Мін'юсту України в лютому 2019

Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов про порушення прав людини в анексованому Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщину.

За його словами, розгляд даного позову у європейському суді відбудеться вже у лютому 2019 року.

"Зубасті піраньї Мін'юсту подають позицію щодо анексії та порушень прав людини в Криму для лютневого засідання ЄСПЛ", - написал Ліщина на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше Ліщина повідомляв, що Україна наразі збирає інформацію про порушення Росією рішення ЄСПЛ щодо надання лікування українським морякам, а також надання їм всіх прав і свобод, відповідно до Європейської конвенції з прав людини. Уже 7 січня Україна з цього приводу подасть до ЄСПЛ повноцінну міждержавну заяву.

Додамо, що адвокати затриманих Росією українських моряків можуть звертатись до ЄСПЛ із окремими позовами по кожному захопленому моряку.