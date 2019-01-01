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Україна подала позов в ЄСПЛ щодо порушення прав людини в окупованому Криму

Новини » Суспільство    01.01.2019 - 01:22
Україна подала позов в ЄСПЛ щодо порушення прав людини в окупованому Криму
Фото: ЄСПЛ (ЄСПЛ)

ЄСПЛ розгляне позов Мін'юсту України в лютому 2019

Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов про порушення прав людини в анексованому Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщину.

За його словами, розгляд даного позову у європейському суді відбудеться вже у лютому 2019 року.

"Зубасті піраньї Мін'юсту подають позицію щодо анексії та порушень прав людини в Криму для лютневого засідання ЄСПЛ", - написал Ліщина на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше Ліщина повідомляв, що Україна наразі збирає інформацію про порушення Росією рішення ЄСПЛ щодо надання лікування українським морякам, а також надання їм всіх прав і свобод, відповідно до Європейської конвенції з прав людини. Уже 7 січня Україна з цього приводу подасть до ЄСПЛ повноцінну міждержавну заяву.

Додамо, що адвокати затриманих Росією українських моряків можуть звертатись до ЄСПЛ із окремими позовами по кожному захопленому моряку.

Україна подасть міждержавну заяву щодо звільнення моряків до ЄСПЛ 7 січня Адвокати українських моряків звернуться до ЄСПЛ
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