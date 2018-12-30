Адвокаты могут обращаться в ЕСПЧ с отдельными исками по каждому моряку, - Минюст

Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Иски от адвокатов не будут противоречить межгосударственному заявлению Украины

Адвокаты могут обращаться в Европейский суд по правам человека с отдельными исками по каждому моряку, захваченному РФ. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина.

По его словам, это выбор самих заявителей.

"Они решают, отдельно обращаться, или нет. Государство будет представлять свою часть, которая касается незаконного содержания военнопленных в режиме преступников, а также вообще о неисполнении Женевской конвенции Россией. А заявители будут идти по каждому отдельно, насколько я понимаю, в этом нет никакой проблемы", - заявил Лещина.

По его словам, иски от адвокатов освободить каждого отдельного моряка не будут противоречить межгосударственному заявлению Украины с требованием освобождения всех захваченных и могут рассматриваться в ЕСПЧ параллельно.

"Мы требуем того же самого. Заявители могут подавать отдельные заявления, могут объяснять их отдельные ситуации, в которых они оказались. Возможно, будут какие-то дополнительные обстоятельства, которые не касаются общегосударственного заявления", - добавил он.

Напомним, 28 декабря адвокаты захваченных РФ украинских моряков заявили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

РБК-Украина сообщало, что Украина в настоящее время собирает информацию о нарушение Российской Федерацией решения ЕСПЧ относительно предоставления лечения украинским морякам, а также предоставление им всех прав и свобод, согласно Европейской конвенции по правам человека.

Отметим, что Украина 7 января подаст полноценную междугосударственное заявление в Европейский суд по правам человека с требованием освобождения Россией захваченных украинских моряков.