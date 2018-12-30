Украина передаст в ЕСПЧ данные о неисполнении РФ решения суда по захваченным морякам

Фото: судьи европейского суда по правам человека (navalny.feldman.photo)

ЕСПЧ только частично удовлетворил обращение Украины из-за нападения РФ на украинских моряков

Украина сейчас собирает информацию о нарушении Российской Федерацией (РФ) решение ЕСПЧ относительно предоставления лечения украинским морякам, а также предоставление им всех прав и свобод, согласно Европейской конвенции по правам человека. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина.

В частности, он напомнил, что ЕСПЧ частично удовлетворил обращение Украины из-за нападения России на украинских моряков.

"Суд только частично удовлетворил, потому что это решение Европейского суда не обязывает полностью освободить моряков, но удовлетворил в этой части: обязал РФ предоставить им медицинское обслуживание. Мы сейчас работаем над тем, чтобы собрать соответствующую информацию и подать в ЕСПЧ в тех частях, где мы считаем, что Россия нарушает свое обязательство", - заявил Лещина.

По его словам, речь идет как о нарушении Россией прав моряков на свободу, так и не предоставления военнопленным надлежащего медицинского обслуживания.

"Лечение касалось предыдущих мероприятий, то есть, это то, что надо сделать прямо сейчас. В общем, мы собираем информацию относительно общих нарушений прав человека в отношении моряков. В частности, права на личную свободу (статья 5 Европейской конвенции), условия содержания (статья 3 ЕК). Будет идти речь и о лечении, это будет одним из моментов. Москалькова (омбудсмен РФ, - ред.) сообщает, что предоставляют лечение, а у нас есть другая информация. Не всем, не то и не такое. В общем, как подадим заявление, мы проинформируем обо всех нарушениях, которые будут указаны (в межгосударственном заявлении, - ред.), - добавил он.

Напомним, 4 декабря Европейский суд по правам человека решил частично удовлетворить заявление Украины о применении предварительных мер согласно правилу 39 регламента суда, а также обязал Россию обеспечить раненых моряков лечением.

РБК-Украина писало, что Украина 7 января подаст полноценную между государственной заявление в Европейский суд по правам человека с требованием освобождения Россией захваченных украинских моряков.