Україна може перемогти Росію до кінця року. Данілов назвав умову
Україна здатна перемогти у війні з Росією до кінця року, але для цього має зійтися кілька чинників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова для "Апостроф TV".
"Нам дуже хотілося б, щоб це сталося, але для цього мають бути певні фактори. Якщо кількість і якість зброї, яку дають нам партнери, якщо відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки нашої країни, то таке завдання можна виконати. Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але ми продовжуватимемо боротьбу за незалежність", - зазначив він.
Він також наголосив, що перемогою у війні буде повернення державних кордонів станом на 1991 рік.
Зазначимо, РБК-Україна у матеріалі "Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови" зібрало останні заяви української влади та західних партнерів з цього приводу.
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