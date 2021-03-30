Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко



"На сегодняшний момент мы фактически работаем над формулировкой наших будущих обязательств", - сказал министр.

Как отметил министр, переговоры с миссией МВФ проводятся еженедельно. С Минфином обсуждается размер дефицита госбюджета 2022 года. "Я считаю, что с точки зрения фискальной части у нас нет проблемных вопросов".

По его словам, остаются дискуссионными вопросы относительно антикоррупционной политики. В частности, это восстановление тех позиций, которые были отменены Конституционным судом. Это декларирование и вопрос восстановления независимости НАБУ. "Также стоит вопрос о судебной реформе", - сказал он.

Отдельно Марченко отметил вопрос рыночных цен на газ и электроэнергию для населения.