Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко

Украинская власть продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Во время переговоров обсуждаются дополнительные обязательства.
Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал на брифинге, который транслировался в Youtube
"На сегодняшний момент мы фактически работаем над формулировкой наших будущих обязательств", - сказал министр.
Как отметил министр, переговоры с миссией МВФ проводятся еженедельно. С Минфином обсуждается размер дефицита госбюджета 2022 года. "Я считаю, что с точки зрения фискальной части у нас нет проблемных вопросов".
По его словам, остаются дискуссионными вопросы относительно антикоррупционной политики. В частности, это восстановление тех позиций, которые были отменены Конституционным судом. Это декларирование и вопрос восстановления независимости НАБУ. "Также стоит вопрос о судебной реформе", - сказал он.
Отдельно Марченко отметил вопрос рыночных цен на газ и электроэнергию для населения.
Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Международном валютном фонде (МВФ) пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша.
Люнгман сообщил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе, отменяющие достижения прошлых программ.
Он отметил важность сохранения проведенных Национальным банком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от излишнего внешнего давления, наличие четкого плана сокращения фискального дефицита, отказ от контроля над ценами на газ и решение вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, а также соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.
Напомним, официальный представитель МВФ Джерри Райс 25 марта сообщил, что Международный валютный фонд планирует в течение нескольких месяцев продолжать переговоры с Украиной о реализации реформ в стране.