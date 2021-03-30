UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко

Автор: Александр Белоус

Украинская власть продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Во время переговоров обсуждаются дополнительные обязательства.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал на брифинге, который транслировался в Youtube


"На сегодняшний момент мы фактически работаем над формулировкой наших будущих обязательств", - сказал министр.

Как отметил министр, переговоры с миссией МВФ проводятся еженедельно. С Минфином обсуждается размер дефицита госбюджета 2022 года. "Я считаю, что с точки зрения фискальной части у нас нет проблемных вопросов".

По его словам, остаются дискуссионными вопросы относительно антикоррупционной политики. В частности, это восстановление тех позиций, которые были отменены Конституционным судом. Это декларирование и вопрос восстановления независимости НАБУ. "Также стоит вопрос о судебной реформе", - сказал он.

Отдельно Марченко отметил вопрос рыночных цен на газ и электроэнергию для населения.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Международном валютном фонде (МВФ) пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша.

Люнгман сообщил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе, отменяющие достижения прошлых программ.

Он отметил важность сохранения проведенных Национальным банком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от излишнего внешнего давления, наличие четкого плана сокращения фискального дефицита, отказ от контроля над ценами на газ и решение вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, а также соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.

Напомним, официальный представитель МВФ Джерри Райс 25 марта сообщил, что Международный валютный фонд планирует в течение нескольких месяцев продолжать переговоры с Украиной о реализации реформ в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство финансов УкраиныкредитМВФ
Читайте также
МВФ против фиксированных цен на газ для населения из-за риска коррупции
Когда МВФ выделит Украине транш кредита: Люнгман назвал проблемные вопросы
Прогноз погоды