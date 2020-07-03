ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Марченко о новом выпуске евробондов: мы на паузе

Новости » Экономика     03.07.2020 - 12:20
Марченко о новом выпуске евробондов: мы на паузе
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выпуск отменили из-за отставки Смолия, сейчас ситуация неблагоприятная

Новый выпуск еврооблигаций Украины будет зависеть от многих факторов. В Минфине пока не знают, когда удастся выйти на рынок.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Теперь мы на паузе", - сказал он, комментируя ситуацию после отмены размещения.

Министр еще раз подтвердил, что выпуск евробондов был отменен из-за заявления главs НБУ Якова Смолия об отставке "в самый не подходящий момент".

Марченко сообщил, что Минфин 1 июля уже разместил 12-летние евробонды на 1,75 млрд долларов и закрыл книгу заявок с доходностью 7,3%.

"И тут через 40 минут - "бах" и непредвиденное событие", - сказал он.

По его словам, в тот момент ситуация для размещения была очень благоприятной.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

После этого Министерство финансов Украины отказалось от размещения 12-летних еврооблигаций на сумму 1,75 млрд долларов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины евробондыМинистерство финансов УкраиныНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь