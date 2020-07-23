Україна планує випуск євробондів, раніше скасований через відставку Смолія

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Повторний випуск на 1,75 млрд доларів пропонується на тих же умовах

Міністерство фінансів України має намір розмістити єврооблігації на 1,75 млрд доларів з погашенням у 2033 році. Раніше цей випуск був скасований після заяви Якова Смолія про відставку.

Про це у своєму Telegram-каналі написав фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

За його інформацією, випуск пропонується інвесторам на колишніх умовах.

Таким чином, із загальної суми в 1,75 млрд доларів 750 млн доларів піде на погашення попередніх випусків, 1 млрд доларів на покриття дефіциту держбюджету.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку з-за систематичного політичного тиску.

Після цього Міністерство фінансів України відмовилося від розміщення 12-річних єврооблігацій на суму 1,75 млрд доларів.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Мінфін 1 липня вже розмістив 12-річні євробонди на 1,75 млрд доларів і закрив книгу заявок з прибутковістю 7,3%.

Марченко після цього заявив, що новий випуск єврооблігацій України буде залежати від багатьох факторів.

Зазначимо, Верховна рада призначила головою НБУ Кирила Шевченка, який сьогодні разом з міністром фінансів Сергієм Марченком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вилетів у Брюссель.