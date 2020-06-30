Украина планирует выпуск евробондов для погашения старых долгов

Министерство финансов Украины планирует выпуск новых еврооблигаций и выкуп облигаций с погашением в 2021 и 2022 годах. Планируется выкупить евробонды на 750 млн долларов.

Тендерное предложение Минфина обнародовано на портале Investegate.

Минфин предлагает инвесторами выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 году за 103,5% от номинала, а с погашением в 2022 году - за 104,25% от номинала.

Всего в обращении находится евробонды с погашением в 2021 году на сумму 1,409 млрд долларов, и 1,384 млрд долларов в 2022 году. Купонная доходность по выпускам составляет 7,75% годовых.

Тендерное предложение действительно с 1 июля 2020 года и заканчивается в момент нового выпуска евробондов.

Организаторами назначены инвестбанки JP Morgan и Goldman Sachs.

Напоним, в январе 2020 года Украина разместила 10-летние еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 года Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых.