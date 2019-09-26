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Украина планирует возобновить экономическое сотрудничество с Венгрией

Новости » Политика    26.09.2019 - 21:28
Украина планирует возобновить экономическое сотрудничество с Венгрией
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МИД Украины Вадим Пристайко провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто вопрос экономического сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Встреча глав МИД Украины и Венгрии прошла 26 сентября в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в США.

"Стороны обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновление работы совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Украина планирует возобновить экономическое сотрудничество с Венгрией

Фото: Вадим Пристайко и Петер Сийярто (twitter.com/VPrystaiko)

Также сообщается, что министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время.

"Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - сообщил Пристайко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина договорилась об установлении дипломатических отношений с Гренадой. Сообщается, что в ближайшее время страны должны подписать соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Также сообщалось, что Украина договорилась об отмене виз с Эквадором. Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

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