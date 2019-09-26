Україна планує відновити економічне співробітництво з Угорщиною

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МЗС України Вадим Пристайко провів зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто питання економічного співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Зустріч глав МЗС України та Угорщини відбулася 26 вересня в рамках Генеральної асамблеї ООН, яка проходить в США.

"Сторони обговорили перспективи розвитку політичного діалогу, економічної співпраці, а також відновлення роботи спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Фото: Вадим Пристайко та Петер Сійярто (twitter.com/VPrystaiko)

Також повідомляється, що міністри домовилися про встановлення контакту на вищому рівні найближчим часом.

"Сподіваюся, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах", - повідомив Пристайко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна домовилася про встановлення дипломатичних відносин з Гренадой. Повідомляється, що найближчим часом країни повинні підписати угоду про взаємне скасування візових вимог.

Також повідомлялося, що Україна домовилася про скасування віз з Еквадором. Еквадор став 21-ю країною з безвизом для українців серед країн Латинської Америки.