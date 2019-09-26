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Украина установила дипломатические отношения с еще одной страной

Новости » Политика    26.09.2019 - 19:32
Украина установила дипломатические отношения с еще одной страной
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Министры договорились о подписании соглашения о безвизе

Украина договорилась об установлении дипломатических отношений со страной Гренада.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел в Facebook.

Как сообщается, министры иностранных дел Украины и Гренады подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой", - говорится в сообщении.

Министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Отметим, Гренада - островное государство в Карибском море, включающее собственно Гренаду - самый южный из Наветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 сентября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме - к списку добавилась южноамериканская страна - Колумбия. Теперь граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Кроме того, 25 сентября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с одной из стран Латинской Америки - Эквадором. Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

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