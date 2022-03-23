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Украина планирует обмен пленных Россией моряков с острова Змеиный, - Верещук

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 22:05
Украина планирует обмен пленных Россией моряков с острова Змеиный, - Верещук Ирина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Татьяна Самарук

Украина в ближайшее время обменяет пленных российских моряков на украинских военных с острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук в интервью Суспильному.

По ее словам, Украина готова обменять российских 11 моряков на украинских.

"Они изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 лица, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", - сказала Верещук.

Также она добавила, что к ней обратилась российская омбудсменка Татьяна Москалькова о возможности паритетного обмена: моряка на моряка и водителя на водителя.

"Я говорю - хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых оккупанты захватили в плен? Нам надо тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене?", - сказала она.

Она добавила, что есть соответствующий порядок обмена, есть карточки, которые подает РФ и Украина.

Ранее мы сообщали, что украинские военные взяли в плен четырех боевиков "ЛДНР".

Также мы писали, что оккупанты отпустили журналистку Hromadske, которую задержали на пути в Мариуполь.

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