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Украинские военные взяли в плен четырех боевиков "ЛДНР"

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Украина, Понедельник 21 марта 2022 14:49
Украинские военные взяли в плен четырех боевиков "ЛДНР" Фото: ВСУ взяли в плен 4 боевиков "ЛДНР" (facebook.com/128brigade)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные взяли в плен еще четырех оккупантов. Они принадлежат к так называемым "ДНР" и "ЛНР" и воевали на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Закарпатского легиона "128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада".

Отмечается, что штурмовики из закарпатского подразделения "Волки" работали во взаимодействии с пограничниками, нацгвардійцями при поддержке подразделений артиллерии. Украинским бойцам удалось взять в плен четырех боевиков "ЛДНР". Оккупанты являются уроженцами Луганской и Донецкой областей.

"Одеты в разную форму и плохо экипированы пленные выглядят жалко, росармія использует этих мобилизованных бойцов" по сути как пушечное мясо", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Россия принудительно вывезла на свою территорию 2389 детей из Донбасса.

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