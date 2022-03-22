ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты отпустили журналистку Hromadske. Ее задержали по пути в Мариуполь

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 16:55
Оккупанты отпустили журналистку Hromadske. Ее задержали по пути в Мариуполь Фото: Виктория Рощина (facebook.com/victoria.roschina)
Автор: Антон Федорцив

Журналистка проекта Hromadske Виктория Рощина освобождена из плена российских оккупантов. Она направляется в Запорожье, где ее ждут родные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

За несколько часов до освобождения анонимные Telegram-каналы начали распространять видео, в котором Рощина отказывается от претензий к российским спецслужбам. В то же время она говорит о якобы спасении ими своей жизни.

"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Связь с Рощиной исчезла более недели назад, когда она уехала в Мариуполь через Бердянск. Ее коллеги предполагали, что за похищением стоит российская ФСБ.

Напомним, что фоторепортер Макс Левин пропал на линии фронта в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро