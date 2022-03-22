Оккупанты отпустили журналистку Hromadske. Ее задержали по пути в Мариуполь

Журналистка проекта Hromadske Виктория Рощина освобождена из плена российских оккупантов. Она направляется в Запорожье, где ее ждут родные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske .

За несколько часов до освобождения анонимные Telegram-каналы начали распространять видео, в котором Рощина отказывается от претензий к российским спецслужбам. В то же время она говорит о якобы спасении ими своей жизни.

"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Связь с Рощиной исчезла более недели назад, когда она уехала в Мариуполь через Бердянск. Ее коллеги предполагали, что за похищением стоит российская ФСБ.