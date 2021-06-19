ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина планирует увеличить аграрный экспорт в Ирак. В страну направят делегацию

Новина українською →
Суббота 19 июня 2021 21:16
Украина планирует увеличить аграрный экспорт в Ирак. В страну направят делегацию Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ирак посетит делегация украинских предпринимателей для поиска новых торговых возможностей между странами. Речь идет об увеличении объемов украинского аграрного экспорта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как отмечается в сообщении, Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хуссейном на полях Анталийского дипломатического форума.

Министры обсудили развитие торговли, в частности увеличение объемов украинского аграрного экспорта в Ирак.

"В этом контексте министр подтвердил, что Украина будет оставаться надежным гарантом продовольственной безопасности Ирака, важного торгового партнера нашей страны в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, экспорт продовольствия за январь-май 2021 года составил 9,224 млрд долларов, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирак
NEWS
Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба
Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами