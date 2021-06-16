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Украина увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 25%

Новина українською →
Среда 16 июня 2021 13:08
Украина увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 25% Фото: Украина увеличила товарооборот на четверть (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Белоус

Объем внешней торговли товарами в январе-мае 2021 года составил 50,314 млрд долларов. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39,810 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-май составил 24,605 млрд долларов, что на 26% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 27% до 25,709 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,104 млрд долларов.

Украина увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 25%

Экспорт продовольствия за январь-май 2021 года составил 9,224 млрд долларов, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 47% до 5,636 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 21% до 4,211 млрд долларов.

Украина увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 25%

Напомним, по данным НБУ, индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) к началу 2021 года достиг максимального уровня за последние почти восемь лет.

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2020 года составил 103,434 млрд долларов. Это на 6% меньше, чем за 2019 год (110,476 млрд долларов).

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