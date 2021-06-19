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Україна планує збільшити аграрний експорт в Ірак. До країни направлять делегацію

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Субота 19 червня 2021 21:16
Україна планує збільшити аграрний експорт в Ірак. До країни направлять делегацію Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ірак відвідає делегація українських підприємців для пошуку нових торговельних можливостей між країнами. Мова йде про збільшення обсягів українського аграрного експорту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба МЗС України.

Як зазначається в повідомленні, Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Республіки Ірак Фуадом Хуссейном на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Міністри обговорили розвиток торгівлі, зокрема збільшення обсягів українського аграрного експорту до Іраку.

" У цьому контексті міністр підтвердив, що Україна залишатиметься надійним гарантом продовольчої безпеки Іраку, важливого торговельного партнера нашої держави у близькосхідному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, експорт продовольства за січень-травень 2021 року склав 9,224 млрд доларів, що на 2% більше в порівнянні з минулим роком.

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