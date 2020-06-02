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Україна планує створити міжнародну платформу з деокупації Криму

Новини » Політика     02.06.2020 - 14:58
Україна планує створити міжнародну платформу з деокупації Криму
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

У України є два питання щодо ситуації в Криму

Україна планує створити міжнародну платформу з деокупації Криму. При цьому з міжнародними партнерами буде обговорюватися формат налагодження діалогу.

Про це на брифінгу у Берліні заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що на порядку в України є два питання по Криму.

"Перший - це захист прав людини, і у зв'язку з цим звільнення незаконно утримуваних Росією. Більшість з них кримські татари. Другий - у якому саме форматі ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію з нашими міжнародними партнерами", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що в рамках діалогу з партнерами буде обговорюватися як буде виглядати платформа з деокупації Криму.

"Це буде наша тема розмови і надалі з (главою МЗС Німеччини, - ред.) Гайко Маасом. Питання Криму завжди буде знаходитися в пріоритети. Поки що Крим не буде деокупованим і не повернеться до складу України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що у 2020 році Україна планує затвердити стратегію деокупацію Криму.

Крім того, Сполучені Штати вимагають від Росії негайно повернути Україні повний контроль над Кримом.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України КримДмитро Кулеба
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