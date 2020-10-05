ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина планирует провести крымский саммит в феврале

Понедельник 05 октября 2020 12:12
Украина планирует провести крымский саммит в феврале
Фото: Эмине Джапарова (flickr Hromadske)
Автор: Андрей Козловский

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что ведомство собирается провести в рамках Крымской платформы так называемый крымский саммит. Одна из возможных дат - 26 февраля.

Об этом Эмине Джапарова заявила во время брифинга.

"Есть несколько дат, которые сегодня рассматриваем как возможные. Одна из них - это февраль, в частности, 26 февраля - День сопротивления российской оккупации”, - сказала Джапарова.

Она также добавила, что дата пока не является точной из-за пандемии коронавируса в мире.

"Задача - это формирование коалиции государств, которые присоединятся к этой инициативе и будут помогать Украине держать самый высокий политический уровень дискурса”, - заявила дипломат.

Напомним, ранее Джапарова заявляла, что Крымская платформа предусматривает проведение ежегодных международных саммитов.

По словам Джапаровой, Россию также пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но в Украине сомневаются, что РФ присоединится к этой инициативе.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что эта платформа создается для структурирования международных усилий по деоккупации Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Эмине Джапарова
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь