Украина планирует последний эвакуационный рейс из Китая

Последний чартерный рейс для эвакуации граждан из Китая в Украину запланирован на 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Китае.

Сообщается, что вылет рейса "Международных авиакомпаний Украины" планируется из Шанхая. Стоимость билета около 6,5 тысяч юаней. После данного чартера, единственным вариантом для возвращения в Украину будет транзитный рейс через Беларусь.

"После указанной даты специальных чартеров из Китая в Украину, скорее всего, больше не будет. Сейчас вряд ли возможно, по известным причинам, и спрогнозировать дату возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Украиной. Таким образом, на неопределенное время единственным вариантом возвращения в Украину из КНР (кроме рейса МАУ 17 мая) будет оставаться транзит через Беларусь (стоимость авиабилета в Минск - 16800 юаней), который также может быть прекращен в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации", - сообщили в посольстве.

Воспользоваться рейсом могут не только украинцы, но и иностранцы с правом на жительства в Украине, а также граждане других стран, которые являются вторым из супругов или детьми граждан Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина готовит еще 24 рейса для эвакуации украинцев, которые из-за пандемии коронавируса застряли за границей.

Также сообщалось, что Украина ориентировочно 22-25 мая отправит рейс для эвакуации граждан из Вены в Киев.