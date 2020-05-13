Украина в конце мая отправит рейс для эвакуации граждан из Вены

Фото: Александр Щерба (facebook.com/o.scherba)

Ориентировочно 22-25 мая из Вены в Киев осуществят эвакуационный рейс

Украина ориентировочно 22-25 мая отправит рейс для эвакуации граждан из Вены в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Австрии Александра Щерба в Facebook.

По его словам, граждане, которые хотели бы вылететь из Вены в Киев и которые написали об этом имеют возможность прилететь в Украину 22-25 мая.

"Граждане, которые хотели бы вылететь из Вены в Киев и которые мне написали об этом! Сейчас ожидаем самолет МАУ где-то 22-25 мая. Это очень ориентировочно, но все равно пишу об этом, поскольку вам надо как-то строить свои планы, и вы просите "хоть какую-то информацию", - написал он.

Он добавил, что была вероятность вылета 15 мая, однако она не осуществилась.

"Скажу откровенно: была вероятность самолета 15 мая, но не получилось. По стоимости билета - это должно быть решение МАУ. Надеемся на доступную цену.

Подчеркиваю: речь идет об эвакуационном рейсе, а не регулярном. Рейсы, на которые сейчас продаются билеты онлайн - это регулярные. Не возлагайте на них больших надежд. К сожалению, вероятность восстановления регулярного сообщения сейчас (пока Украина не прошла пик пандемии) мала. Я не советовал бы покупать билеты только потому, что они есть онлайн. Дождитесь моего объявления - и тогда покупайте", - написал Александр Щерба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беллен, в ходе которой обсудили координацию усилий по взаимной эвакуации граждан двух стран. Сообщается, что стороны выразили удовлетворение координацией действий двух государств в вопросах взаимной эвакуации граждан, которая стала примером успешного двустороннего сотрудничества по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, ранее правительства Израиля, Финляндии и Австрии обратились к Украине по поводу трудоустройства украинских граждан.