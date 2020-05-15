Україна планує останній евакуаційний рейс з Китаю

Останній чартерний рейс для евакуації громадян з Китаю в Україну заплановано на 17 травня. Про це повідомили в прес-службі посольства України в Китаї.

Повідомляється, що виліт рейсу "Міжнародних авіакомпаній України" планується з Шанхаю. Вартість квитка близько 6,5 тисяч юанів. Після цього чартеру, єдиним варіантом для повернення в Україну транзитний рейс через Білорусь.

"Після зазначеної дати спеціальних чартерів з Китаю в Україну, швидше за все, більше не буде. Зараз навряд чи можливо, з відомих причин, і спрогнозувати дату відновлення регулярного авіасполучення між Китаєм і Україною. Таким чином, на невизначений час єдиним варіантом повернення в Україну з КНР (крім рейсу МАУ 17 травня) буде залишатися транзит через Білорусь (вартість авіаквитка в Мінськ - 16800 юанів), який також може бути припинений у разі подальшого погіршення епідеміологічної ситуації", - повідомили в посольстві.

Скористатися рейсом можуть не тільки українці, але й іноземці з правом на проживання в Україні, а також громадяни інших країн, які є другим з подружжя або дітьми громадян України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна готує ще 24 рейсу для евакуації українців, які через пандемію коронавірусу застрягли за кордоном.

Також повідомлялося, що Україна орієнтовно 22-25 травня відправить рейс для евакуації громадян з Відня до Києва.