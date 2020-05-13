ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина готовит еще 24 эвакуационных рейса и опубликовала график

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 13:39
Украина готовит еще 24 эвакуационных рейса и опубликовала график
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Еще 24 рейса будут осуществлены в течение недели

Украина готовит еще 24 рейса для эвакуации украинцев, которые из-за пандемии коронавируса застряли за границей. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры в Facebook.

Сообщается, что в течение недели запланированы рейсы из городов: Манила, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлин, Шарджа, Нью-Йорк, Лиссабон, Тбилиси, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аликанте, Ницца, Дюссельдорф, Неаполь, Ереван, Вильнюс, Амстердам, Тель Авив, Тараз, Гамбург.

Также сообщается, что вся необходимая информация содержится на сайтах авиакомпаний. Даты вылета могут быть изменены.

Украина готовит еще 24 эвакуационных рейса и опубликовала график

Фото: график вылета самолетов

Напомним, вчера из турецкого Стамбула прибыл самолет со 109 гражданами Украины. Этим же спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines прилетели 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине. Среди прибывших - студенты, легкоатлеты и украинцы, которые лечились в Турции.

Сотни украинцев продолжают ежедневно возвращаться из различных стран мира. Их эвакуация осложнена отменой регулярных авиарейсов, поскольку большинство стран ограничили полета из-за пандемии коронавируса.

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныэвакуацияСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь