Украина планирует подписать соглашение о совместном авиапространстве на саммите с ЕС

Фото: Василий Боднар (УНИАН)

Соглашение хотят подписать на саммите "Украина-ЕС"

Украина планирует в этом году подписать с Европейским союзом соглашение о совместном авиационном пространстве. Украина рассчитывает на поддержку со стороны Германии.

Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Боднара, сейчас ведомство готовится к саммиту "Украина-ЕС", на котором надеются подписать соглашение о совместном авиапространстве.

Боднар добавил, что Украина возлагает "большие надежды на председательство Германии в ЕС", которое началось с июля.

Напомним, в начале июля соглашение о совместном авиапространстве обсуждал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с еврокомиссаром Оливером Вергеи.

Добавим, заключить соглашение о совместном авиационном пространстве Украина предложила ЕС в апреле этого года.