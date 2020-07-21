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Україна планує підписати угоду про спільний авіапростір на саміті з ЄС

Київ, Вівторок 21 липня 2020 13:14
Україна планує підписати угоду про спільний авіапростір на саміті з ЄС
Фото: Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Дмитро Левицький

Угоду хочуть підписати на саміті "Україна-ЄС"

Україна планує цього року підписати з Європейським союзом угоду про спільний авіаційний простір. Україна розраховує на підтримку з боку Німеччини.

Про це на брифінгу у Києві заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Боднара, зараз відомство готується до саміту "Україна-ЄС", на якому сподіваються підписати угоду про спільний авіапростір.

Боднар додав, що Україна покладає "великі сподівання на головування Німеччини у ЄС", яке почалося з липня.

Нагадаємо, на початку липня угоду про спільний авіапростір обговорював міністр закордонних справ України Дмитри Кулеба з єврокомісаром Олівером Вергеї.

Додамо, укласти угоду про спільний авіаційний простір Україна запропонувала ЄС у квітні цього року.

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