Україна планує підписати угоду про спільний авіапростір на саміті з ЄС

Фото: Василь Боднар (УНІАН)

Угоду хочуть підписати на саміті "Україна-ЄС"

Україна планує цього року підписати з Європейським союзом угоду про спільний авіаційний простір. Україна розраховує на підтримку з боку Німеччини.

Про це на брифінгу у Києві заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Боднара, зараз відомство готується до саміту "Україна-ЄС", на якому сподіваються підписати угоду про спільний авіапростір.

Боднар додав, що Україна покладає "великі сподівання на головування Німеччини у ЄС", яке почалося з липня.

Нагадаємо, на початку липня угоду про спільний авіапростір обговорював міністр закордонних справ України Дмитри Кулеба з єврокомісаром Олівером Вергеї.

Додамо, укласти угоду про спільний авіаційний простір Україна запропонувала ЄС у квітні цього року.