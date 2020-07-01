ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кулеба обсудил с комиссаром ЕС сделку о совместном авиапространстве

Новости » Политика     01.07.2020 - 20:55
Кулеба обсудил с комиссаром ЕС сделку о совместном авиапространстве
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Заключение сделки стало бы реальным примером развития "Восточного партнерства"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в видеоконференции с участием еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вергеи и шести министров иностранных дел восточных партнеров Евросоюза. В ходе конференции был обсужден вопрос сделки об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Учитывая определение Европейской комиссией конективности, как одного из приоритетов будущего развития "Восточного партнерства", министр отметил, что реальным примером развития сотрудничества в этом направлении должно стать заключение соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС", - отметили в МИД.

Также Украина предложила определить поддержку предпринимательства и содействие развития бизнес-контактов приоритетной задачей в рамках "Восточного партнерства".

Кроме этого участники конференции обсудили подготовку к проведению будущего саммита "Восточного партнерства" в марте 2021 году.

Напомним, в апреле Украина предложила ЕС заключить сделку о совместном авиационном пространстве.

Также РБК-Украина писало, что в мае Украина и ЕС договорились ускорить процесс заключения "промышленного безвиза".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ЕвросоюзДмитрий Кулебавоздушное пространство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь