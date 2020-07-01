Кулеба обсудил с комиссаром ЕС сделку о совместном авиапространстве

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Заключение сделки стало бы реальным примером развития "Восточного партнерства"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в видеоконференции с участием еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вергеи и шести министров иностранных дел восточных партнеров Евросоюза. В ходе конференции был обсужден вопрос сделки об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Учитывая определение Европейской комиссией конективности, как одного из приоритетов будущего развития "Восточного партнерства", министр отметил, что реальным примером развития сотрудничества в этом направлении должно стать заключение соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС", - отметили в МИД.

Также Украина предложила определить поддержку предпринимательства и содействие развития бизнес-контактов приоритетной задачей в рамках "Восточного партнерства".

Кроме этого участники конференции обсудили подготовку к проведению будущего саммита "Восточного партнерства" в марте 2021 году.

Напомним, в апреле Украина предложила ЕС заключить сделку о совместном авиационном пространстве.

Также РБК-Украина писало, что в мае Украина и ЕС договорились ускорить процесс заключения "промышленного безвиза".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко