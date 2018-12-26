Польша оставит на границе с Украиной один пешеходный переход

Фото: переход в Угринове (wikimedia.org)

В ГПСУ отметили, что переход закроют, поскольку пешеходы начали создавать препятствия для тех, кто едет на авто

Польша прекращает эксперимент с пешеходным переходом на границе с Украиной в Угринове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что граждане, которые пересекают там границу, начали создавать препятствия для тех, кто едет на автомобилях.

"Это автомобильный пункт пропуска, который призван осуществлять пропуск автомобильного транспорта на данном направлении, и трафик там достаточно высок. Но в то же время с 2015 года по инициативе украинской стороны польская сторона пошла навстречу, и в автомобильном пункте пропуска осуществлялся пропуск граждан, которые пересекали границу в пешем порядке", - отметил помощник главы ГПСУ.

Он подчеркнул, что после закрытия пешеходного перехода в Угринове на украино-польской границе останется только один - в "Шегини".

Слободян отметил, что эксперимент ежегодно пролонгировали на полгода, но сейчас польская сторона решила завершить его.

"Это просто рабочий момент, который требует доработки и выхода на другой уровень пограничного контроля на данном направлении", - отметил представитель ГПСУ.

Напомним, МИД советует гражданам Украины, которые планируют поездку в Польшу или возвращаются оттуда домой, в период до 15 января 2019 года избегать путешествий на автомобильном транспорте.

Пограничники информируют, что в течение нескольких дней на границе Украины с Польшей фиксируют большие очереди автомобилей. Так, представитель ГПСУ Олег Слободян отметил, что по состоянию на утро 24 декабря в очереди на въезд в страну ожидало более 100-150 легковых автомобилей.

Как писало РБК-Украина ранее, из Польши в Украину выезжают десятки тысяч украинцев на рождественские праздники, из-за чего на контрольных пунктах пропуска наблюдаются очереди.