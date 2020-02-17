Украина не планирует эвакуацию граждан с лайнера Diamond Princess

Украинское правительство на данный момент не планирует эвакуацию украинцев, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, который закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса у побережья Японии. Об этом сообщает Hromadske.

Как отметили в консульском отделе посольства Украины в Японии, на данный момент ситуация на лайнере находится под контролем, а для эвакуации своих граждан необходимы серьезные основания.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы - члены экипажа судна", - сообщила представительница посольства.

Также в посольстве отметили, что на борту круизного лайнера находятся граждане более 50 стран.

Напомним, на борту Diamond Princess находится 25 граждан Украины. Двое из них были инфицированы новым коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что Италия, США и Канада заявили об эвакуации своих граждан с лайнера. При это ожидалось, что Diamond Princess будет снят с карантина 19 февраля.

Отметим, на борту круизного лайнера находится 3700 пассажиров. По состоянию на 17 февраля 454 человека из них были инфицированы коронавирусом.