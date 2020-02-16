ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Италия эвакуирует более 30 своих граждан из лайнера в Японии

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 15:13
Италия эвакуирует более 30 своих граждан из лайнера в Японии
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Накануне об эвакуации граждан из лайнера объявили США и Канада

Власти Италии в воскресенье, 16 февраля, объявили о намерении эвакуировать своих граждан из охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, итальянское правительство приняло решение об эвакуации 35 своих граждан, находящихся на борту лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогама.

"Мы вчера решили отправить рейс и привезти этих 35 итальянцев домой", - заявил он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Канады сообщило, что в ближайшее время отправит в Японию самолет, который заберет канадцев, находящихся на лайнере Diamond Princess. Канада эвакуирует только тех граждан, у которых отсутствуют симптомы заболевания.

Также РБК-Украина писало, что США готовятся к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess в Японии. Ожидается, что эвакуация американцев будет проведена чартерными рейсами сегодня, 16 февраля.

Кроме того, на борту круизного лайнера Diamond Princess подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом. В общем коронавирусом заболели уже 355 пассажиров лайнера.

Коронавирус: Малайзия закрыла въезд круизному лайнеру Westerdam В Украине коронавируса нет, - Минздрав
Новости Украины ЯпонияИталиявирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь