Україна не планує евакуацію громадян з лайнера Diamond Princess

Український уряд на даний момент не планує евакуацію українців, які перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, який закрили на карантин через спалах коронавірусу біля узбережжя Японії. Про це повідомляє Hromadske.

Як зазначили в консульському відділі посольства України в Японії, на даний момент ситуація на лайнері знаходиться під контролем, а для евакуації своїх громадян необхідні серйозні підстави.

"У мене немає інформації про наміри евакуювати громадян України. Я думаю, це обговорюється, але поки що конкретної інформації немає. До того ж слід розуміти, що інші країни евакуюють своїх громадян, що є пасажирами, а всі українці - члени екіпажу судна", - повідомила представниця посольства.

Також у посольстві зазначили, що на борту круїзного лайнера перебувають громадяни понад 50 країн.

Нагадаємо, на борту Diamond Princess знаходиться 25 громадян України. Двоє з них були інфіковані новим коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що Італія, США і Канада заявили про евакуацію своїх громадян з лайнера. При цьому очікувалося, що Diamond Princess буде знятий з карантину 19 лютого.

Зазначимо, на борту круїзного лайнера знаходиться 3700 пасажирів. Станом на 17 лютого 454 особи з них були інфіковані коронавірусом.