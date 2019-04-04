ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна першою у світі залучила до добору суддів іноземних експертів

Новини » Політика    04.04.2019 - 12:16
Україна першою у світі залучила до добору суддів іноземних експертів
Фото: Ентоні Хупер (pcie.org.ua)

Голова Громадської ради міжнародних експертів заявив про прозорість добору суддів ВАКС

Голова Громадської ради міжнародних експертів сер Ентоні Хупер заявив, що Україна стала першою суверенною державою у світі, яка залучила до процесу добору суддів іноземних експертів. Про це Хупер заявив на тренінгу для суддів Вищого антикорупційного суду, повідомляє "Укрінформ".

Він підкреслив, що процес добору відбувався дуже прозоро.

"Україна - перша суверенна держава у світі, що залучила іноземців до процесу добору суддів. Це значне досягнення. І весь процес відбувався дуже прозоро", - підкреслив голова громадської ради.

Разом з тим, за його словами, створення ВАКС - це лише один із багатьох аспектів, необхідних для перемоги у боротьбі з корупцією.

"І це ваша відповідальність", - сказав Хупер суддям ВАКС.

Нагадаємо, посольство США в Україні привітало призначення суддів Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, судді ВАКС складуть присягу протягом трьох тижнів.

Додамо, президент України Петро Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд запрацює поточного року. Конкурс до ВАКС завершився 6 березня.

США привітали призначення суддів ВАКС Судді ВАКС складуть присягу протягом трьох тижнів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України экспертыантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся