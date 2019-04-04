Україна першою у світі залучила до добору суддів іноземних експертів

Фото: Ентоні Хупер (pcie.org.ua)

Голова Громадської ради міжнародних експертів заявив про прозорість добору суддів ВАКС

Голова Громадської ради міжнародних експертів сер Ентоні Хупер заявив, що Україна стала першою суверенною державою у світі, яка залучила до процесу добору суддів іноземних експертів. Про це Хупер заявив на тренінгу для суддів Вищого антикорупційного суду, повідомляє "Укрінформ".

Він підкреслив, що процес добору відбувався дуже прозоро.

"Україна - перша суверенна держава у світі, що залучила іноземців до процесу добору суддів. Це значне досягнення. І весь процес відбувався дуже прозоро", - підкреслив голова громадської ради.

Разом з тим, за його словами, створення ВАКС - це лише один із багатьох аспектів, необхідних для перемоги у боротьбі з корупцією.

"І це ваша відповідальність", - сказав Хупер суддям ВАКС.

Нагадаємо, посольство США в Україні привітало призначення суддів Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, судді ВАКС складуть присягу протягом трьох тижнів.

Додамо, президент України Петро Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд запрацює поточного року. Конкурс до ВАКС завершився 6 березня.