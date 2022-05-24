Когда Украина может перейти в масштабное контрнаступление: прогноз экспертов

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, украинские войска на сегодня успешно притормаживают или делают вовсе невозможным продвижение противника на Донбассе. А также создают условия для перехода в контрнаступление.

"Следующая стадия - мы попробуем остановить продвижение россиян по всем направлениям, особенно на востоке, и будем накапливать критическую массу вооружений для перехода в контратаку, а россияне будут окапываться и строить защитные рубежи", - сказал он.

Он подчеркнул, что если поставки западного оружия в Украину будут идти в необходимом объеме, то примерно к июлю появятся предусловия для масштабного контрнаступления. Похожие временные рамки дают и эксперты из Conflict Intelligence Team.

При этом многое будет зависеть от того, как на практике будет реализовываться программа помощи Украине в рамках ленд-лиза. Если все пойдет без проволочек, то, по словам одного из информированных собеседников издания во власти, уже через пару месяцев Украина действительно наберет критическую массу вооружений, необходимых для успешной деоккупации своих территорий.