Российские войска готовятся к затяжным боям на юге Украины, - ISW

Российские оккупанты укрепляют оборонительные рубежи и готовятся к затяжным боям на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По данным американских аналитиков, российские войска на юге Украины сосредоточились на укреплении существующих оборонительных рубежей и создании второй линии обороны, что, вероятно, указывает на то, что оккупанты готовятся к возможному контрнаступлению украинских военных и затяжным операциям.

Напомним, военные эксперты назвал причины, почему Кремль может завышать количество защитников "Азовстали".

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