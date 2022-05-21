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Российские войска готовятся к затяжным боям на юге Украины, - ISW

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 08:05
Российские войска готовятся к затяжным боям на юге Украины, - ISW Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты укрепляют оборонительные рубежи и готовятся к затяжным боям на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По данным американских аналитиков, российские войска на юге Украины сосредоточились на укреплении существующих оборонительных рубежей и создании второй линии обороны, что, вероятно, указывает на то, что оккупанты готовятся к возможному контрнаступлению украинских военных и затяжным операциям.

Напомним, военные эксперты назвал причины, почему Кремль может завышать количество защитников "Азовстали".

Мы также писали о том, что российские оккупанты блокируют гражданским выезд из оккупированного Херсона.

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